Kilometervreter Hassan kiest ervoor niet te kiezen: 'Moet het van veel starts hebben'

Omdat niet kiezen nu eenmaal ook een keuze is, start Hassan (30) op de WK in Boedapest op drie afstanden. Zaterdag, tijdens de ouverture van het negendaagse evenement, staan voor haar de series van de 1.500 meter en de finale van de 10.000 meter op het programma. Exact een week later hoopt ze in de eindstrijd van de 5.000 meter te staan.

De 1.500 meter? Of toch de 5.000 meter? De 10.000 meter anders? Of misschien zelfs de klassieke afstand van 42.195 meter op de weg?

Haar liefde voor het lopen is onpeilbaar diep, oneindig hoog en wereldwijd. Zo groot zelfs, dat Sifan Hassan met de beste wil niet kan zeggen waar haar hart nou vol van is.

Dat laatste is overigens geen strikte voorwaarde om op 27 augustus tevreden terug te kunnen blikken op de mondiale titelstrijd. "Lukt het niet, dan heb ik in ieder geval mijn best gedaan. Als dat resulteert in drie vijfde plekken, kan ik daar mee leven."

Sifan Hassan vertelt tijdens een online persconferentie wat ze allemaal van plan is op de WK atletiek in Boedapest, die zaterdag beginnen. - NOS

Bovendien is er geen heilig moeten. Alle vakjes zijn al aangevinkt op Hassans erelijst. Ze won in haar loopbaan alles wat er te winnen valt. Olympisch goud, wereldtitels en een van de meest aansprekende stadsmarathons. "Ik heb al mijn dromen al waargemaakt. Alles wat ik nu nog meepak, is een extraatje."

Naast het podium eindigen heeft in Hassans optiek immers ook voordelen. "Ik leer niet van winnen, ik leer van verliezen. Nederlagen maken me sterk."

"Ik overwin de afstand of de afstand overwint mij", zei ze vlak voor haar debuut in de Engelse metropool. Het werd het eerste. Met glans.

Haar spectaculaire overwinning in de marathon van Londen, dit voorjaar ondanks twee stops onderweg afgeraffeld in een sensationele tijd van 2.18.33, smaakt naar meer. Veel meer zelfs, zoveel is duidelijk.

Goede verstaanders hadden in de aanloop naar het toernooi aan een half woord genoeg om een op handen zijnde koerswijziging waar te nemen. Het ging in haar beschouwingen namelijk opvallend vaak over het C-woord. Chicago. De prestigieuze marathon waar Hassan op zich op 8 oktober aan de start meldt. "Een speciaal doel", zoals ze het omschreef.

De tweevoudig olympisch kampioene op de baan loopt in de prestigieuze marathon van Londen naar de winst in een tijd van 2.18.33: een Nederlands record. - NOS

De WK in Boedapest lijken voor Hassan in het teken te staan van de exercitie over een krappe twee maanden in de VS. Hassan voelt om die reden deze dagen een andere spanning dan twee jaar geleden, toen ze in olympisch Tokio voor hetzelfde baanprogramma koos en uit Japan terugkeerde met brons op de 1.500 meter en dubbel goud op de twee langste afstanden.

Anders

"De eerste keer iets doen, is heel bijzonder. Daarna is alles anders. In Tokio wist ik niet wat me te wachten stond, nu wel. Dat maakt dat ik met veel minder stress deze WK in ga."

Ze kenden genoeg spanning in de laatste maanden van haar voorbereiding, zoals gebruikelijk op hoogte in de buurt van Salt Lake City. De terugkeer van de weg naar de baan viel zwaarder dan gedacht, zo gebood de eerlijkheid haar te erkennen.