Hockeyer Telgenkamp wil kans pakken bij EK-debuut: 'Hij is wel een mannetje'

Links en rechts smeren enkele hockeyinternationals nog snel een likje gel door hun haren. Het EK hockey komt eraan en het is tijd voor de teamfoto die straks op de posters komt, dus zorgvuldigheid is geboden. Op de achterste rij staat een speler die met een grote grijns toch nog even de haren van iemand voor hem door elkaar schudt. Er volgt een grappige opmerking en dan, vlak voor de flits, zuigt hij zijn longen vol en gaan de hielen iets omhoog. Zo staat hij er nog net even wat imposanter op. Wie niet beter zou weten, zou denken dat dit een speler is die al jaren een vast gezicht is van Oranje, maar niets is minder waar. De net 21-jarige Duco Telgenkamp maakte onlangs pas zijn interlanddebuut.

EK hockey bij de NOS De EK hockey (mannen en vrouwen) zijn tot en met 27 augustus in het Duitse Mönchengladbach. Alle wedstrijden van Nederland zijn live te zien op NOS.nl en in de NOS-app. Op televisie worden enkele wedstrijden live uitgezonden en zijn er samenvattingen te zien. Zaterdag komt Oranje al volop aan bod. De vrouwen spelen om 13.15 uur tegen Spanje, de mannen om 15.30 uur tegen Frankrijk. Beide wedstrijden zijn ook te zien op NPO 1.

Het EK wordt zijn eerste toernooi, maar Telgenkamp is duidelijk niet van plan om daar eens rustig zijn plekje te zoeken in het Nederlands elftal en de wereld van het internationale hockey. "Ik ben niet bang voor dit podium en ik wil me niet verstoppen. Het is ook mijn tijd. Mensen gaan kennis met mij maken, want ik ben klaar om mijn kans te pakken."

Een goed mannetje Bondscoach Jeroen Delmée kan de attitude van zijn toernooidebutant wel waarderen. "Duco is inderdaad wel een mannetje. Maar wel een goed mannetje. Hij heeft een beetje zijn streken, maar ik heb liever wat jongens die af en toe wat streken hebben dan dat ze allemaal in het gareel lopen." "Misschien komt hij over als een losbol, maar het is wel iemand die weet wat hij wil en daar heel erg mee bezig is", vervolgt Delmée. "En ja, hij heeft zijn maniertjes bij het juichen, z'n celebrations, maar het is een andere generatie, denk ik dan. Ik vind het wel grappig. Het is wat anders dan anderen."

Duco Telgenkamp scoorde al vijf keer in Oranje - Pro Shots

Bovendien voegt Telgenkamp ook hockeyend wat toe aan Oranje: doelpunten. In zijn eerste jaar in de hoofdklasse maakte de spits van Kampong de meeste veldgoals van alle spelers. Na drie duels met het Nederlands elftal stond zijn teller al op vijf interlandgoals. Delmée: "Hij brengt iets extra's in onze aanval. We hebben al veel jongens die goed zijn in de combinatie, dat is de Nederlandse stijl. Dan is het soms wel lekker om een spits te hebben die in de cirkel niet nadenkt, maar gewoon het hout onder die bal ramt." 'Ze moeten bang voor me zijn' Telgenkamp is zo'n spits. Hij leeft voor het maken van goals. "Ik wil acties maken en scoren. Doelpunten maken is mijn identiteit. Ik wil dat tegenstanders bang voor mij zijn. Dat iedereen opzij duikt als ik een schietkans krijg." Zoals hij hockeyt, zo praat hij. Vol enthousiasme en zelfvertrouwen, met soms een onnavolgbare actie, maar meestal de kortste weg naar de goal. En zijn teksten zijn net als zijn doelpogingen heel vaak raak. Of in zijn woorden: "Kassa!"

"Hij blaakt van het zelfvertrouwen", zegt ook Jorrit Croon, die ruim 100 interlands meer heeft gespeeld dan zijn jongste teamgenoot. "Hij is vrij energiek en aanwezig. Maar dat is ook terecht, want hij slaat elke bal binnen. Ik hoop dat hij in Duitsland ook met die bravoure gaat spelen."

Duco Telgenkamp en Jorrit Croon begroeten elkaar - NOS