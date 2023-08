Wekdienst 19/8: Sifan Hassan loopt WK-finale 10 kilometer • Prinsengrachtconcert in Amsterdam

Eerst het weer: vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt. Vooral in het westen valt wat regen. In de middag wordt het droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 24 tot 29 graden. De komende dagen blijft het zomers warm bij een mix van zon en wolken.

Goedemorgen! In de Hongaarse hoofdstad Boedapest beginnen vandaag de wereldkampioenschappen atletiek en loopt Sifan Hassan de finale op de 10 kilometer. En in Amsterdam vindt het traditionele openluchtconcert op de Prinsengracht plaats.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Amsterdam vormt de Prinsengracht vanavond weer het decor voor het jaarlijkse Prinsengrachtconcert. Het is de 41e editie van het evenement. Het openluchtconcert met klassieke muziek is vrij toegankelijk. Traditiegetrouw wordt het concert afgesloten met het lied Aan de Amsterdamse grachten van Wim Sonneveld.

In Boedapest gaan de wereldkampioenschappen atletiek van start. Op de eerste dag komen er al veel Nederlanders in actie, onder wie Sifan Hassan. De atlete loopt overdag de series op de 1500 meter en in de avond de finale op de 10 kilometer. De WK atletiek is live te volgen bij de NOS.

Bij het EK hockey in het Duitse Mönchengladbach spelen de Nederlandse teams hun eerste wedstrijd. De vrouwen nemen het om 13.15 uur op tegen Spanje, de mannen om 15.30 uur tegen Frankrijk. Beide wedstrijden zijn live te volgen bij de NOS.

Wie in de ochtend al graag sport wil volgen, kan kijken naar de troostfinale van het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Om 10.00 uur neemt thuisland Australië het op tegen Zweden. De troostfinale volg je ook live bij de NOS.

Wat heb je gemist?

De West-Afrikaanse landen die zijn verenigd in het samenwerkingsverband Ecowas lijken overeenstemming te hebben bereikt over het moment van militaire interventie in Niger. Vorige maand werd de democratisch verkozen president daar afgezet tijdens een coup. "De dag van de militaire interventie staat al vast, we maken alleen niet bekend wanneer dat is", zei een commissielid na afloop van een bijeenkomst over de situatie.

Het verband heeft al vaker benadrukt dat een militaire interventie in Niger tot de mogelijkheden behoort. Ecowas zegt dat de militaire aanpak niet de voorkeur heeft, maar dat de leden verplicht zijn om te handelen vanwege de vasthoudendheid van de coupplegers. Die zeggen niet te zwichten voor druk van buiten. Een interventie in Niger zou volgens Ecowas snel en van korte duur zijn, met het doel om de rechtsorde in het land te herstellen.

Ander nieuws uit de nacht