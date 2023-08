Waterlozing kerncentrale geeft economische kopzorgen in Fukushima

In 2011 trok de regio Fukushima bijna 60.000 bezoekers, maar na de ramp stortte dit aantal in een jaar tijd in naar 35.000. Het woord Fukushima, de naam van de hele provincie, werd synoniem voor de kernramp en bezoekers begonnen de hele regio te mijden. Daarom investeerde de provincie tijd en geld in het opschonen van het imago.

Hij neemt zijn eigen studenten mee op reis om te laten zien dat Fukushima veilig is. "Na twaalf jaar lang keihard werken om economisch herstel te realiseren, zijn de mensen bang dat al hun werk nu ongedaan gemaakt wordt, vooral in de toeristensector."

Japan zoekt nu steun bij bondgenoten. Premier Kishida heeft de waterlozing met Biden besproken tijdens zijn ontmoeting van vrijdag met hem in de VS. Kishida zei na die ontmoeting dat hij Fukushima dit weekend nog gaat bezoeken. Daarna wordt besloten wanneer de waterlozing begint.

China heeft desondanks aangegeven de import uit meerdere regio's in Japan te verbieden. In Zuid-Korea wordt al maanden geprotesteerd en zijn Koreanen massaal zeezout aan het inkopen uit angst voor toekomstige radioactieve besmetting.

Het koelwater moet geloosd worden omdat de maximale opslagcapaciteit volgend jaar bereikt gaat worden. Velden vol watertanks vormen het landschap rond de kerncentrale. Met elke volle tank kruipt het water dichter bij de omringende steden. "We hebben meerdere opties overwogen, maar dit was de meest efficiënte en praktische oplossing," zegt een vertegenwoordiger van TEPCO.

De Japanse overheid zegt dat het behandelde water veilig genoeg is om in de oceaan te lozen. Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) beaamt dat, en concludeert na twee jaar onderzoek dat de impact op de natuur verwaarloosbaar is.

Er wordt niet alleen gevreesd voor potentiële milieuschade, maar ook voor de (indirecte) economische effecten. "We zijn hier gewend aan tegenspoed," zegt Yusuke Kimura, onderdirecteur bij het officiële toerismebureau van Fukushima. "Als we weer een slechte reputatie oplopen hierdoor, moeten we nog een keer ons best gaan doen om dat te herstellen."

De Japanse overheid heeft in samenwerking met Tokyo Electric Co. (TEPCO), het bedrijf dat de ontplofte kerncentrale in Fukushima beheert, besloten om tienduizenden liters aan koelwater in de oceaan te lozen. Dat levert in binnen- en buitenland grote zorgen op.

Fukushima begon een 'hooptoerisme'-programma waarvoor vertegenwoordigers van buitenlandse reisbureaus werden uitgenodigd. Ook McMichael was erbij betrokken. Het duurde jaren, maar dankzij deze promotiecampagne bereikten de bezoekersaantallen in 2019 weer het niveau van voor de kernramp. De aantallen kelderden tijdens de pandemie, maar groeien weer gestaag nu de coronamaatregelen opgeheven zijn.

"Onze grootste zorg is dat er straks weer slechte geruchten rondgaan over ons," zegt Kimura. De nationale overheid heeft het besluit over het lozen van koelwater genomen zonder inspraak van de inwoners van Fukushima. Vooral daar is onbegrip over, omdat juist deze mensen de grootste economische last moeten dragen.

McMichael: "Het gaat om de bezoekers: veel mensen maken zich zorgen over de kans, al is die klein, dat ze in aanraking komen met radioactieve materialen. Het is het idee alleen al dat enorme schade gaat opleveren voor Fukushima."