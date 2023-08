Dijkgraaf wil onderzoek naar duurzamer en goedkoper schoolboekensysteem

Jaarlijks belandt een berg schoolboeken in de prullenbak, tot ergernis van veel ouders en docenten. Demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs wil daarom laten onderzoeken of het systeem van schoolboeken in Nederland duurzamer en goedkoper kan. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer, meldt Trouw.

De drie belangrijkste uitgevers van schoolboeken stapten de afgelopen jaren over op een model waarbij scholen elk jaar voor iedere leerling nieuwe boeken moeten aanschaffen. De gedachte daarachter is dat scholen zo geen boeken meer hoeven in te nemen aan het einde van het schooljaar en direct met uitgevers kunnen onderhandelen zonder tussenkomst van een distributeur. Scholen met een licentie krijgen toegang tot online lesmateriaal en ontvangen elk jaar een nieuw leerwerkboek.

Papierverspilling

Maar het systeem heeft volgens belangenverenigingen van ouders en docenten ook een groot nadeel: het leidt tot papierverspilling. "Het gaat om publiek geld en deze papierverspilling is niet goed", zegt een woordvoerder van onderwijsbond AOb tegen Trouw.

Volgens Dijkgraaf is het nieuwe systeem bovendien duurder voor scholen. Dat zou ertoe leiden dat docenten minder vaak de leermiddelen kunnen kiezen die ze willen, omdat het geld op is. De 300 euro die schoolbesturen jaarlijks per leerling ontvangen van de overheid is vaak niet toereikend omdat een licentie voor één vak soms al tientallen euro's kost.

De uitgeverijen Noordhoff, ThiemeMeulenhoff en Malmberg werpen tegen dat de nieuwe boeken milieuvriendelijker zijn om te produceren dan de oude. Ook het afstappen van de werkboeken die maar één keer kunnen worden gebruikt heeft volgens hen een besparing opgeleverd.