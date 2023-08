Orka Lolita sterft vlak voor vrijlating na 50 jaar gevangenschap

Orka Lolita, die meer dan een halve eeuw in gevangenschap heeft geleefd in de Verenigde Staten, is gestorven. Het dier stierf vrijdag op 57-jarige leeftijd in het Miami Seaquarium, terwijl voorbereidingen getroffen werden voor haar vrijlating.

Het aquarium waar het dier verbleef plaatst op sociale media dat de orka de afgelopen twee dagen "ernstige tekenen van ongemak" begon te vertonen. Ze zou hebben geleden aan een nieraandoening. Het medische team en andere betrokkenen hebben het dier nog proberen te behandelen, maar dat mocht niet baten. Een orka kan zo'n 80 jaar oud worden.

Vrijlating

Eerder dit jaar kwamen het Miami Seaquarium, waar Lolita verbleef, en dierenrechtenactivisten overeen dat de orka vrijgelaten zou worden. Een actiegroep zette zich jarenlang in voor de vrijlating van Lolita. De discussie over haar vrijlating kwam in een stroomversnelling door de documentaire Blackfish, waarin kritisch word gekeken naar het gevangenhouden van orka's.

Het dier werd in 1970 gevangen in de buurt van Seattle en werd jarenlang ingezet bij shows in het aquarium in Miami. Daar werd vorig jaar mee gestopt in aanloop naar haar vrijlating.