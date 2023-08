Musk: blokkeren van accounts binnenkort niet meer mogelijk op X

Het is binnenkort niet meer mogelijk om gebruikers te blokkeren op socialemediaplatform X, voorheen Twitter. Dat zegt althans eigenaar Elon Musk in een bericht op het platform. Alleen privéberichten kunnen dan worden tegengehouden.

Op dit moment kan een gebruiker accounts nog blokkeren. Berichten van de gebruiker kunnen dan niet door de geblokkeerde accounts worden gezien en zij kunnen ook geen reacties plaatsen. Omgekeerd zijn berichten van die accounts ook niet meer zichtbaar voor de gebruiker.

Door de functie kunnen gebruikers mensen mijden die hen digitaal lastigvallen. Ook kunnen spam-accounts zo worden geweerd. Maar volgens Musk is de functie niet nodig. "It makes no sense", schrijft hij op X. Het muten van accounts blijft wel mogelijk. Je ziet hun berichten dan niet meer, maar zij kunnen jouw berichten nog wel zien.

Overigens is het de vraag of Musk zijn besluit kan doorvoeren. Veel gebruikers en experts wijzen hem erop dat Google en Apple het socialemediaplatforms verplichten een blokkeerfunctie te hebben.

Sinds Musk aan het roer staat bij X heeft hij voor flink wat opschudding gezorgd binnen het bedrijf en bij X-gebruikers. Zo veranderde hij de merknaam van het wereldwijd bekende 'Twitter' naar 'X', nam hij afscheid van het vogeltje als logo en schrapte hij een groot deel van het personeelsbestand.