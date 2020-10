NOC*NSF-directeur Dielessen blijft langer aan op verzoek van bestuur

Algemeen directeur van het NOC*NSF Gerard Dielessen zal niet op 20 mei volgend jaar vertrekken, maar enkele maanden later, op 1 oktober 2021. Op verzoek van het bestuur blijft hij langer in dienst.

Het verzoek is vanwege het verschuiven van de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen in Tokio naar de zomer van 2021. Normaal gesproken was Dielessen daarvoor met pensioen gegaan. Volgens de sportkoepel was hij 'graag bereid om langer in functie te blijven'.

Dielessen trad op 1 mei 2010 in dienst bij NOC*NSF, als opvolger van Theo Fledderus, die de functie tien jaar bekleedde. Daarvoor was Dielessen algemeen directeur van de NOS.

Op zoek naar opvolger

NOC*NSF start deze maand met het wervings- en selectieproces om tot een opvolger van Dielessen te komen. De nieuwe directeur zou dan in juni 2021 in dienst kunnen treden waarna de overdracht per 1 oktober plaatsvindt.