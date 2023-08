Ecowas: datum van militaire interventie in Niger bekend

De landen in het West-Afrikaanse samenwerkingsverband Ecowas lijken overeenstemming te hebben bereikt over het moment van militaire interventie in Niger. "De dag van de militaire interventie staat al vast, we maken alleen niet bekend wanneer dat is", zei een commissielid vandaag na afloop van een bijeenkomst over de situatie.

Het verband heeft al vaker benadrukt dat het een militaire interventie in Niger niet schroomt. "We gaan niet eindeloos in gesprek met Niger", aldus Ecowas. Volgens hen heeft de militaire aanpak niet de voorkeur, maar zijn ze verplicht om te handelen vanwege de vasthoudendheid van de junta in Niger. De coupplegers zeggen niet te zwichten voor druk van buitenaf.

Een interventie in Niger zou volgens het samenwerkingsverband snel en van korte duur zijn, met het doel om de rechtsorde in het land te herstellen. Buurland Algerije gaf eerder deze maand aan niet te willen ingrijpen omdat een militair conflict de gehele regio zal destabiliseren.

Machtsgreep

In Niger vond eind vorige maand een staatsgreep plaats waarbij de democratisch gekozen president Bazoum werd vastgezet en een groep militairen de macht overnam. De Verenigde Naties en westerse landen hebben de coupplegers sindsdien meermaals maar tevergeefs gesommeerd Bazoum de macht terug te geven. De junta wil de afgezette president vervolgen voor hoogverraad.