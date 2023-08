Kane bij Bundesligadebuut direct belangrijk voor Bayern München

De 30-jarige Kane drukte al vroeg in de wedstrijd zijn stempel door in één keer Leroy Sané de diepte in te sturen. Sané bleef koel en zette Bayern in de vierde minuut op voorsprong. Daarna verzuimden de bezoekers om de score nog voor rust uit te bouwen.

Werder begon fel aan de tweede helft en kreeg meteen een paar flinke kansen. Zo schoot Mitchell Weiser over, Leonardo Bittencourt naast en Niclas Füllkrug over. Daarna was Bayern weer de baas. Kingsley Coman trof de paal en Kane stuitte op Werder-keeper Jiri Pavlenka.

Hoewel Kane verder zeker niet zijn sterkste wedstrijd speelde, was hij in de 74ste minuut weer belangrijk door via een Werder-been de tweede goal binnen te schieten. Even later ging de Engelsman met ogenschijnlijk kramp naar de kant.

Nadat Noussair Mazraoui een grote kans had laten liggen, bouwde Bayern de score in de slotfase verder uit. Sané scoorde na een fraaie aanval op aangeven van invaller Thomas Müller en het slotakkoord was voor de 18-jarige Franse invaller Mathys Tel.