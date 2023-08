Dode vrouw uit daklozenopvang Terneuzen vermoedelijk om het leven gebracht

Een vrouw die verbleef in een daklozenopvang is vanochtend dood gevonden in Terneuzen. De 25-jarige vrouw is waarschijnlijk omgebracht door een man die ook bij de daklozenopvang stond ingeschreven, meldt de politie.

Rond 09.00 uur vanochtend vond de politie een dode vrouw in het water ter hoogte van de Beneluxweg. Twee uur later werd een 42-jarige man aangehouden. De twee kenden elkaar, maar wat zich precies heeft afgespeeld weet de politie nog niet.

Geschreeuw gehoord

Twee bewoners van de daklozenopvang en de eigenaar van een bedrijf laten aan Omroep Zeeland weten dat de vrouw gisteravond met een man vertrok na een barbecue. Op beveiligingsbeelden van het bedrijf zou te zien zijn hoe de twee samen over de kade bij de Beneluxweg lopen.

De bewoners van de daklozenopvang zeggen enige tijd geschreeuw gehoord te hebben. Een tijd later zou de man alleen terug zijn gekomen en een verwarde indruk hebben gemaakt. De politie doet onderzoek naar wat er zich precies heeft afgespeeld.