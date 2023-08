Telstar-Cambuur twee keer stilgelegd, Emmen wint weer niet, Roda JC fier aan kop

Voor de tweede week op rij was het raak in de Keuken Kampioen Divisie. Opnieuw werd er een wedstrijd stilgelegd omdat er wat op het veld werd gegooid. Dit keer gebeurde dat tot twee keer toe in Velsen-Zuid bij het duel tussen Telstar en Cambuur.

Emmen, gecoacht door Fred Grim, is na de degradatie van afgelopen seizoen nog wat zoekende in de eerste divisie en wacht nog op de eerste zege. Voor de tweede week op rij werd met 2-2 gelijkgespeeld.

Patrick Brouwer zette met zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal de thuisploeg op voorsprong, maar twee goals van Soulyman Allouch zorgden nog voor rust voor een ommekeer. De Pool Piotr Parzyszek sleepte er nog een gelijkspel uit voor de Emmenaren.

Roda JC fier aan kop

Roda JC is het nieuwe seizoen voortvarend begonnen. Na een 4-1 zege in de eerste speelronde, werd in de tweede speelronde ADO Den Haag met 3-0 opzij gezet. Enrique Peña Zauner was twee keer trefzeker, het derde en tegelijk mooiste doelpunt van de avond kwam op naam van Walid Ould-Chikh.

De club uit Kerkrade, die in 2018 degradeerde uit de eredivisie, gaat dan ook fier aan de leiding in de eerste divisie na de tweede overwinning van het seizoen.