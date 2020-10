Hoofdverdachte fataal politiegeweld George Floyd op borgtocht vrij

De voormalige politieman die is aangeklaagd voor zware doodslag op de zwarte Amerikaan George Floyd, is op borgtocht vrijgelaten. Volgens de gegevens van de rechtbank in Minneapolis heeft Derek Chauvin de borgsom van 1 miljoen dollar voldaan en is hij op voorwaarden in vrijheid gesteld.

Chauvin is de agent die op 25 mei zijn knie op de nek drukte van de geboeide en ongewapende Floyd. Hoewel Floyd te kennen gaf dat hij geen adem meer kon halen, bleef de agent hem op het trottoir drukken. De arrestant overleefde het niet. Een video van het politiegeweld werd snel online gedeeld en gaf de aanzet tot massale protesten tegen racisme bij de politie. De woede en het verzet verspreidden zich over grote delen van de wereld.

Chauvin en drie andere agenten die bij de aanhouding van Floyd waren betrokken, werden ontslagen. De drie anderen, tegen wie de aanklachten minder zwaar zijn, werden al eerder op borgtocht vrijgelaten. De rechtszaak tegen de vier oud-agenten moet in maart beginnen.