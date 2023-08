Meer samenwerking Japan, VS en Zuid-Korea bij veiligheidskwesties

Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea zijn overeengekomen om hun krachten vaker te bundelen op economisch en militair terrein. Dat zeggen de leiders in een gezamenlijke verklaring na de historische gezamenlijke top in Camp David, het buitenverblijf van de Amerikaanse president Biden.

Het is voor het eerst dat de politieke leiders van de drie landen op een speciale top samenkwamen. De topontmoeting moet ervoor zorgen dat de relatie tussen Japan en Zuid-Korea verbetert. Aan het begin van de top sprak Biden afzonderlijk met de Zuid-Koreaanse president Yoon en de Japanse premier Kishida.

Moeizame relatie

De relatie tussen Japan en Zuid-Korea was lange tijd zeer moeizaam. Japan heeft Zuid-Korea tussen 1910 en 1945 gekoloniseerd en uitgebuit. Sindsdien zijn er meerdere gesprekken over herstelbetalingen geweest. Ook kregen meerdere Japanse bedrijven die geprofiteerd hebben van de kolonisatie van rechters de opdracht om slachtoffers te compenseren. Nog altijd zijn er Zuid-Koreanen die Japan mijden vanwege de gevoelige geschiedenis.

De VS wil dat de landen hun onenigheden oplossen zodat zij zich gezamenlijk kunnen inzetten tegen dreigende gevaren vanuit buurlanden Noord-Korea en China. Medewerkers van Biden zeggen tegen CNN dat voor Camp David is gekozen vanwege de historische betekenis. Er werd in 1978 een overeenkomst gesloten tussen Israël en Egypte en ook later spraken landen die in onmin met elkaar leven elkaar daar. Obama was in 2015 de laatste president die het buitenverblijf voor een landentop gebruikte. Hij sprak daar met zes Golfstaten.

Zuid-Chinese Zee

In een gezamenlijke verklaring die de landen naar buiten brachten, worden onder meer China's recente praktijken in de Zuid-Chinese Zee veroordeeld, maar in de persconferentie die de drie leiders gaven, werd daar niets over gezegd. In de Zuid-Chinese Zee heeft China een landingsplaats gebouwd op een eiland dat ook door Taiwan en Vietnam geclaimd wordt.

China beweert dat vrijwel de gehele Zuid-Chinese Zee, inclusief de eilanden die daar liggen, Chinees gebied zijn. Andere landen in de regio en de Verenigde Naties zijn het niet eens met deze claim.

In de verklaring die de VS, Japan en Zuid-Korea naar buiten brachten, beloven de landen direct met elkaar te overleggen en samen met een antwoord te komen op "regionale uitdagingen, provocaties en agressie". Volgens Biden ging de top niet over China, maar "werd er natuurlijk wel" over China gesproken.

De landen beloven verder meer samen te gaan werken op onder meer het gebied van bestrijding van desinformatie. Ze willen ook dat de ministers van Financiën jaarlijks samenkomen.