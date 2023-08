Heracles vergroot chagrijn in Nijmegen: eredivisie-nieuwkomer verslaat NEC

Voor eigen publiek leed het vernieuwde NEC vorige week een zure 4-3 nederlaag tegen de nieuwkomer in de eredivisie. Daardoor stond de druk er flink op tegen de kampioen van de Keuken Kampioen Divisie.

De Nijmegenaren hoopten in Almelo de nare smaak van de seizoensopener tegen Excelsior weg te poetsen, maar in plaats daarvan werd het chagrijn bij NEC alleen maar groter.

Voor de ruim 12.000 toeschouwers in Almelo was het in ieder geval een heuglijke avond; zij konden na een jaar met eerstedivisiewedstrijden op vrijdagavond weer van een wedstrijd op het hoogste podium genieten.

Ook de spelers hadden er zin in, zo leek het, want de ploeg van John Lammers begon energiek aan het duel. De thuisploeg zorgde voor de meeste dreiging in de beginfase, maar de eerste treffer viel toch aan de andere kant.

Met een harde tackle op de bal bezorgde Dirk Proper de bal bij spits Koki Ogawa, die met een geplaatst schot in de linkerhoek voor zijn tweede treffer van het seizoen tekende.