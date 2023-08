Vier op een rij voor rolstoelbasketbalsters: Europees kampioen na zege op Britten

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters zijn voor de vierde keer op rij Europees kampioen geworden. In de finale in Rotterdam werd Groot-Brittannië met 58-36 verslagen.

Oranje domineert het rolstoelbasketbal bij de vrouwen al jarenlang. Het was dan ook voor de zeventiende keer dat Nederland, ook regerend paralympisch en wereldkampioen, in de EK-finale stond. Die reeks begon in 1989 en sindsdien werd acht keer goud en acht keer zilver veroverd.

Daar kwam vrijdag een negende gouden medaille bij. Het finale-affiche was weinig verrassend, want ook de afgelopen twee edities was Groot-Brittannië de tegenstander van Nederland. In de eindstrijd in Rotterdam stond enkel nog de EK-titel op het spel. Een paralympisch ticket was al binnen met het behalen van de finale.

Slordig in de afwerking

Hoewel de cijfers anders deden vermoeden, speelde Oranje in de finale voor zijn doen slordig. De nodige uitgelezen scoringskansen werden niet benut, desondanks viel de zege behoorlijk ruim uit. Mede dankzij Bo Kramer, die topscorer werd met achttien punten.

Met 58-36 was er geen twijfel over mogelijk: Nederland mag zich ook de komende twee jaar Europees kampioen noemen.