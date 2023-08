Heel gezin mogelijk betrokken bij woningoverval op Haagse vrouw

Een oudere vrouw is in Den Haag overvallen door vermoedelijk een heel gezin. De politie heeft een burgernetmelding uitgestuurd waarin ze op zoek zijn naar vier personen: een man, vrouw en twee kinderen van een jaar of twaalf.

In het opsporingsbericht staat dat de man een beige jack en donkergekleurde broek draagt. De vrouw droeg donkere kleding en had een knot in haar haren.

De vier belden aan bij de vrouw en drongen het huis binnen toen zij de deur opendeed. De bewoner is geduwd maar niet gewond geraakt. Wel is ze geschrokken, zegt de politie tegen de NOS.

Bij de woningoverval aan de Hanenburglaan zijn onder meer juwelen buitgemaakt. De politie onderzoekt de zaak en is vooral benieuwd naar wie welke rol speelde, aangezien er twee kinderen bij waren.