Chauffeurs van busbedrijf Hermes mogen toch weer verlof opnemen

Chauffeurs van busbedrijf Hermes mogen de aankomende tijd toch vrije dagen opnemen. Vanwege een tekort aan personeel had het bedrijf gisteren bekendgemaakt dat chauffeurs geen verlof mochten aanvragen tussen 27 augustus en 15 oktober. Dat besluit is nu teruggedraaid.

Bussen van Hermes rijden in Zuidoost-Brabant, waaronder in Eindhoven, en in Arnhem en Nijmegen. Het bedrijf kampt met een tekort aan chauffeurs. Zo konden afgelopen zondag dertig chauffeursdiensten niet worden ingevuld. Ritten vallen hierdoor uit, schrijft Omroep Brabant.

Door het opnemen van verlof te verbieden, wilde het bedrijf het uitvallen van busritten tegengaan. De ondernemingsraad werd niet betrokken bij dit besluit en spande een kort geding aan om het terug te draaien. Nu het verbod van tafel is, is het kort geding ingetrokken.

Hermes gaat samen met de ondernemingsraad en vakbonden op zoek naar een andere oplossing voor het tekort aan chauffeurs. "Het streven is dat het openbaar vervoer toegankelijk en betrouwbaar blijft voor iedereen", zegt FNV-bestuurder Marijn van der Gaag. "Maar ook dat de rechten en de belastbaarheid van werknemers gerespecteerd worden. De reizigers hebben er ook niets aan als chauffeurs ziek uitvallen."