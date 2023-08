ANWB adviseert paraplu en water mee te nemen tegen extreme hitte in Frankrijk

Vooral in het zuiden en in het zuidoosten van het Frankrijk wordt het warm. Daar kan de temperatuur oplopen tot 41 graden. De ANWB raadt vakantiegangers aan om voor vertrek de deuren en ramen van de auto open te zetten, zo kan de ergste warmte uit de auto ontsnappen.

Dit weekend wordt er in Frankrijk een hittegolf verwacht, en dus hebben de Franse weerdiensten vanaf morgen code oranje afgegeven voor 28 Franse departementen.

De ANWB waarschuwt reizigers voor de extreme hitte in Frankrijk dit weekend en adviseert automobilisten zich goed voor te bereiden op hun reis.

Vanwege de hittegolf heeft de Franse regering een speciaal informatienummer geopend: 0033 (0)800 06 66 66. Via dat nummer kunnen mensen informatie krijgen over hoe ze om moeten gaan met de hitte. De tips worden ook via de televisie en radio verspreid.

Drukte op de wegen

Vanwege de zomervakantie is het de afgelopen weekenden al druk geweest op de Europese wegen. Ook morgen verwacht de ANWB weer drukte, vooral in Frankrijk.

In tegenstelling tot de vorige weekenden zullen de files zich nu vooral op de wegen terug naar het noorden bevinden. In het midden van Nederland begint maandag het nieuwe schooljaar.