Vicepresidenten vannacht tegenover elkaar: waarom dit debat ertoe doet

Mike Pence en Kamala Harris staan vanavond tegenover elkaar - AFP

In een gewone verkiezingstijd zijn de debatten van de vicepresidentskandidaten een extraatje voor de politieke fijnproevers. De gewone Amerikaanse kiezer zal er niet voor thuisblijven. Maar in een verkiezingsstrijd waarin de ene presidentskandidaat de oudste kandidaat ooit is (Biden wordt volgende maand 78) en de andere kandidaat besmet is geweest met het coronavirus, is de persoon die 'a heartbeat away' is van het presidentschap ineens heel belangrijk geworden. En dus zal komende nacht met extra belangstelling naar hun debat worden gekeken. Het tv-debat tussen Mike Pence en Kamala Harris is vanaf 03.00 uur live te zien op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO Nieuws, mét ondertiteling. Vicepresident Mike Pence en de Californische senator Kamala Harris zullen niet alleen beoordeeld worden op hoe ze het verkiezingsprogramma van hun partij verdedigen, maar ook of ze zelf 'presidentwaardig' zijn. Kunnen ze het stokje meteen overnemen als dat nodig is? Eigenschappen als standvastigheid, daadkracht en empathie zullen zwaarder gewogen worden. Harris heeft genoeg munitie om het Pence lastig te maken, nu het Witte Huis zelf een coronabrandhaard blijkt te zijn. Mike Pence: je kent de naam vast, maar wie is hij precies en waar staat hij voor? We stellen hem in 2 minuten aan je voor:

Dit is Mike Pence, de trouwe vicepresident van Donald Trump - NOS

Pence, sinds 2017 vicepresident, zal op zijn beurt Harris proberen weg te zetten als extreemlinks, met haar ideeën over een verregaande groene agenda en een zorgverzekering voor iedereen. Harris is nu nog senator voor de staat Californië, maar wil dus met Biden naar het Witte Huis. Ze is inmiddels een politieke ster:

Dit is Kamala Harris, de energieke running mate van Joe Biden - NOS

Het eerste debat tussen president Trump en Joe Biden verliep vorige week zo chaotisch, dat kiezers in enquêtes aangaven er weinig inhoudelijk van te hebben opgestoken. Er veranderde in de dagen na het debat dan ook niet veel in de peilingen. De meeste mensen bleven in hun eigen kamp. Maar dat zou na een inhoudelijk debat vanavond wel eens kunnen veranderen. Voorheen werd het vicepresidentschap vooral gezien als ceremonieel en de keuze voor een kandidaat gebeurde vaak op strategische gronden. Als een vicepresident uit een swing state komt, zou dat extra stemmen of zelfs de overwinning kunnen opleveren. Beide presidentskandidaten hebben nu niet voor zo'n strategie gekozen; Trump en Biden hebben hun running mates op basis van culturele identiteit geselecteerd. Mike Pence moet de conservatieve religieuze kiezers aan Trump binden en Kamala Harris moet de diverse Democratische achterban aanspreken. Ze is de eerste gekleurde vrouw die zo dicht bij het hoogste ambt van het land kan komen. Daarmee schrijft ze, als ze vanavond het podium betreedt, ook meteen geschiedenis. Veiligheidsmaatregelen Voordat de beide kandidaten aantreden hebben beide campagneteams en de organisatoren van het debat hun handen vol gehad aan het vastleggen van de spelregels. Nadat Trump positief getest was op corona gingen alle alarmbellen af. De vraag was of dit debat nog wel door moest gaan, of vicepresident Pence niet in quarantaine moest en of het nodig was daarvoor naar de staat Utah af te reizen, waar het debat op een universiteit in Salt Lake City wordt gehouden. Pence en Harris wonen allebei in Washington, dus waarom zoveel risico nemen?

Hier wordt het debat tussen Pence en Harris gehouden; de kandidaten gaan zitten - AFP