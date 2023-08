Met 'Barbie botox' een langere nek, maar het is niet zonder risico

En daar komt de Barbiepop om de hoek kijken. Barbie heeft van nature een lange, slanke nek. "Door Instagram en TikTok denken vrouwen: de Barbienek is lekker lang, laten we traptox erin gooien."

"Het is in principe niets nieuws. In 2008 is het eerste artikel erover geschreven. Het komt oorspronkelijk uit Azië", zegt cosmetisch arts Daria Voropai. In haar Kalea Clinic in Amsterdam voert ze de behandeling al geruime tijd uit. Omdat er een grote hoeveelheid botox in de spier wordt gespoten, en het elke twee jaar moet gebeuren, is het een kostbare aangelegenheid.

Op TikTok en Instagram is de hashtag al miljoenen keren bekeken: Barbie botox. Een behandeling waarbij botox in de schouderspieren wordt gespoten zodat de nek langer lijkt, net als de nek van Barbie. Oorspronkelijk is het een medische behandeling tegen spierspanning of migraine. Maar het groeit in rap tempo uit tot een cosmetische trend, die met risico's gepaard gaat.

Niet alleen de Barbiefilm en sociale media hebben invloed op de trend, ook realityster Kim Kardashian heeft in mei toegegeven dat zij botox gebruikt in haar schouderspieren. Zij gaf daarbij aan dat zij niet meer kon zingen omdat ze de spieren rond haar nek niet meer kon gebruiken.

Dat weerhoudt belangstellenden er niet van om de behandeling te ondergaan. De afgelopen tijd zijn de aanvragen in de kliniek van Voropai met zo'n 15 procent toegenomen. "Ik zie het vaak bij bruiden die een strapless jurk hebben en hun decolleté en nek willen benadrukken." Ook de Amsterdamse kliniek Oran Aesthetics heeft het afgelopen jaar de vraag naar de behandeling zien toenemen.

'Sociale media laten risico's niet zien'

De cosmetische kliniek The Body Clinic voert de behandeling bewust niet uit. Een woordvoerder laat weten dat de kliniek deze behandeling afraadt. "Behandelingen zoals Barbie botox worden vooral gehypet door sociale media, maar de risico's worden daar niet besproken."

De kliniek maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid botox die in de trapezius wordt gespoten bij de behandeling. "Een hogere dosering botox voor therapeutische of medische doeleinden is mogelijk, maar Barbie botox is puur esthetisch waardoor wij het niet verantwoord vinden deze behandeling uit te voeren."

Volgens de kliniek staan de risico's niet in verhouding tot het resultaat. "De versmalling is vaak minimaal. Heb je last van spanningspijn in de nek, dan kan een botoxbehandeling van de trapeziusspier een dankbare behandeling zijn voor het verlichten van deze pijn, maar niet voor het versmallen van de nekspieren." De botox kan ook andere spieren uitschakelen, waardoor spierverslapping kan ontstaan.

Onervaren artsen

Ook Voropai, die de behandeling wél uitvoert, waarschuwt. "Er is meer vraag naar omdat het nu een trend is. Maar we gaan er waarschijnlijk problemen van zien omdat veel mensen mee willen doen aan zo'n trend. Ze zullen dan ook naar onervaren artsen gaan."

Ze benadrukt dat de botox alleen in de trapeziusspier kan worden gespoten als deze ook echt gespannen is. "De juiste diagnose is belangrijk. Er moet een verhoogde spanning zijn. Als dat niet zo is, ga je het gewenste effect niet behalen. Dan kun je spierzwakte krijgen en dat gaan andere spieren dan compenseren."