Microsoft verwijdert door AI gemaakt reisblog dat voedselbank als uitje aanraadt

Microsoft heeft een artikel waarin foutieve reistips voor de Canadese stad Ottawa werden gegeven verwijderd. Het artikel stond op de MSN-startpagina en gaf onder meer als tip om naar de voedselbank te gaan als uitje. Het bleek een van de vele fouten in een door kunstmatige intelligentie (AI) gegenereerd artikel.

Het artikel was onder meer te zien op de Britse startpagina van MSN en had de titel "Ga je naar Ottawa? Deze dingen moet je absoluut niet missen". Op de derde plaats werd de voedselbank genoemd met daarbij onder meer de zin: "Het leven is al lastig genoeg. Overweeg hier binnen te gaan met een lege maag."

'Niet gecontroleerd'

De aanwezigheid van de voedselbank op de lijst met tips komt door een fout van de kunstmatige intelligentie die Microsoft gebruikt. Het bedrijf ontsloeg in 2020 meerdere journalisten. Er worden sindsdien steeds meer artikelen door AI geschreven, maar die worden wel nog altijd door mensen gecontroleerd voordat ze online komen te staan. "Het artikel is verwijderd en we onderzoeken hoe het door onze controles heen is gekomen", zegt een Microsoft-woordvoerder tegen The Verge.

De zin die in het AI-artikel werd genoemd is waarschijnlijk een slecht herschreven versie van de website van de voedselbank in Ottawa waarin staat: "Het leven is al uitdagend genoeg. Stel je voor dat je die uitdagingen dan ook nog met een lege maag moet aangaan."

Maar dat is lang niet de enige fout in het artikel. Zo staat er bij een tip over Rideau Canal, een historisch kanaal dat door het centrum van Ottawa loopt, een foto van de rivier de Rideau, meldt CBC. Deze stroomt op een andere plek in de buurt van de stad.

Ook wordt in de aanbeveling van een jaarlijks winterfestival gesproken over "de grootste sneeuw van Noord-Amerika". Er is wel een park met sneeuw, maar "de grootste sneeuw van Noord-Amerika" lijkt vooral weer een interpretatiefout van kunstmatige intelligentie.

Onbetrouwbare nieuwswebsites

Grote mediabedrijven experimenteren met het gebruik van kunstmatige intelligentie bij het schrijven van artikelen, maar zijn er terughoudend mee. Wel verschijnen er steeds meer door AI geschreven artikelen op onbetrouwbare nieuwswebsites die uitsluitend bedoeld zijn om advertentie-inkomsten te genereren, zogenoemde content farms. Het gebruik van populaire zoekwoorden in zulke artikelen moet ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk op geklikt wordt.