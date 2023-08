35 miljoen euro aan drugs onderschept in Vlissingen, tweede vangst deze week

In de haven van Vlissingen is tijdens een reguliere controle 469 kilo cocaïne gevonden. De drugs hebben een straatwaarde van 35 miljoen euro. Er zijn geen aanwijzingen dat de betrokken transportbedrijven iets te maken hebben met de drugshandel, meldt de douane.

Drie dagen geleden werd ook een grote drugsvondst gedaan in de haven van Vlissingen. Ruim 500 kilo cocaïne werd toen onderschept. De vondsten staan voor zover bekend los van elkaar, laat een woordvoerder van de douane weten.

In totaal is er dit jaar al zo'n 5500 kilo aan drugs in beslag genomen in Vlissingen. Die hoeveelheid heeft een straatwaarde van circa 408 miljoen euro, schrijft Omroep Zeeland.