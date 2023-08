Retaildeskundigen zien toekomst Big Bazar somber in

Winkelcentrabedrijf Wereldhave sloot vandaag aan in de rij van faillissementsaanvragers van Big Bazar. Wereldhave verhuurt zes winkelpanden aan de keten. Woordvoerder Rik Janssen geeft aan dat de problemen al een tijd spelen: "Er is sprake van significante huurachterstanden. We zijn niet overvallen door de berichtgeving. We zien geen heil meer in de samenwerking met Big Bazar."

Retail- en merkendeskundige Paul Moers denkt niet dat dat nog zin heeft: "Je kunt wel zeggen: de huur is te hoog en ik sluit wel even wat winkels, maar daarmee red je het niet. Op leveranciers moet een bedrijf verschrikkelijk zuinig zijn. Als je die niet meer betaalt, dan is het einde echt in zicht."

Dat nu ook een uitzendbureau faillissement aanvraagt, omdat er blijkbaar betalingsachterstanden zijn bij personeel, is 'sterk indicatief' dat het niet meer goedkomt met Big Bazar, zegt Moers.

Ook retaildeskundige Rupert Parker Brady denkt dat de winkelketen het niet gaat redden: "Het gaat om een ondernemer die zijn huurpenningen niet betaalt. En dat ook leveranciers nu faillissement aanvragen is een teken aan de wand. Dat is het laatste wat je als bedrijf wil."

Koopjeswinkel blijft

Brady denkt overigens niet dat dit type winkel geen toekomst meer heeft. "Koopjeswinkels zijn altijd populair geweest", zegt hij. "Maar je moet goed inkopen, wisselend aanbod hebben en nadenken over wat je toegevoegde waarde is ten opzichte van het internet. Je moet de juiste spullen aanbieden op het juiste moment. Dat lukt Big Bazar niet."

Ook Paul Moers constateert dat Big Bazar de concurrentie niet aan kan met andere goedkope aanbieders van allerlei huishoudelijke artikelen. "Een bedrijf als Action streeft naar perfectie in het aanbod, de logistiek en het management. De inkoop is steengoed en de producten zijn heel goedkoop door het grote schaalvoordeel."

"Als je uitdager wordt, moet je in ieder geval op één vlak beter zijn. Maar Big Bazar is een slechte kopie. Het is buitengewoon rommelig in de winkel en er zijn altijd lege schappen", constateert Moers.

Directeur-eigenaar Kooistra van Big Bazar wilde tegenover de NOS vooralsnog niet reageren op de laatste ontwikkelingen.