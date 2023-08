‘In Sarina we trust’, Wiegman kan Engeland laten huilen van geluk met wereldtitel

"Doei Dutchies, later!" Twee dagen voor de WK-finale met Engeland tegen Spanje loopt Sarina Wiegman ontspannen weg bij de media. Van zenuwen lijkt geen sprake bij de coach die op het punt staat nóg meer geschiedenis te schrijven dan ze al gedaan heeft.

De pers is door The Lionesses uitgenodigd om met verschillende hoofdrolspelers uit het team te praten. Aan Wiegman de taak om de Engelse schrijvende media te woord te staan. Wij mogen even later in gesprek met speelster Alessia Russo, die verantwoordelijk was voor de 3-1 in de halve finale tegen Australië.

Terwijl we netjes op onze beurt wachten, is aan de andere kant van de deur het ene na het andere lachsalvo te horen. Niet veel later loopt Wiegman naar buiten, maar niet zonder nog even gedag te roepen naar de Nederlandse media aan de andere kant van de ruimte. Het is duidelijk: ze is in goede doen.

Plan B

De luchtigheid van de Haagse succescoach is bijna niet te rijmen met de manier waarop ze alles tot in de puntjes voorbereidt. "Ze heeft altijd een plan B", vertelt Tom Garry, die het Engelse team al jaren volgt namens The Telegraph.

"Toen ze tijdens het gewonnen EK afgelopen jaar corona had en een wedstrijd miste, hoorden we achteraf dat ze dat scenario al eens had geoefend. Tijdens een trainingswedstrijd was Wiegman expres niet aanwezig en belde ze met haar assistent Arjan Veurink. Ze dacht er dus zelfs aan wat er zou gebeuren als zij een wedstrijd zou missen."