Amerikaanse beroemdheden leggen (half)naakt uit hoe stemmen per post werkt

Komieken Amy Schumer, Chris Rock en Chelsea Handler, supermodel Naomi Campbell en acteur Mark Ruffalo zijn (half)naakt te zien in een spotje over stemmen per post bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De beroemdheden roepen Amerikanen op om hun stemformulier correct te versturen, omdat hun stem anders niet telt.

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen op 3 november kunnen burgers hun stem al per post uitbrengen. Vanwege de coronacrisis wordt daar naar verwachting door een recordaantal Amerikanen gebruik van gemaakt. Het stemmen per post is echter gebonden aan regels die per staat kunnen verschillen.

Zo is het in zestien staten, waaronder in swingstate Pennsylvania, verplicht om het stemformulier in een dubbele envelop te versturen. Zit het formulier in een enkele envelop, dan is het een zogeheten 'naked ballot' en is de stem ongeldig.

De actie met de beroemdheden is bedacht door de onafhankelijke organisatie RepresentUs, die een soepel democratisch proces wil bevorderen en corruptie in de Amerikaanse politiek wil tegengaan. De organisatie is bang dat honderdduizenden stemmen verloren gaan als mensen niet voldoende worden gewezen op de regels rondom stemmen per post.

Kylie Jenner

Ook andere beroemdheden sporen hun fans en volgers aan om hun stem uit te brengen. Zo zorgde een Instagrambericht van Kylie Jenner in bikini al voor een grote toeloop van Amerikanen die zich registreerden om te mogen stemmen. Acteur Chris Evans plaatste per ongeluk een intieme foto op Instagram en verontschuldigde zich daarvoor op Twitter, inclusief de boodschap om toch vooral naar de stembus te gaan.