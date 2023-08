Winnende Engelse hockeysters zorgen voor EK-primeur door dragen van broek

De EK hockey in Mönchengladbach zijn niet alleen van start gegaan met een 3-0 zege van Engeland op Ierland, maar ook met een primeur in de sport. Voor het eerst in de EK-historie kwamen er namelijk speelsters met een broek in plaats van rok het veld op.

De regels voor de hockeytenues werden twee maanden geleden aangepast door de FIH, de internationale hockeyfederatie.

Voorheen was het ook al wel een optie om als vrouwenteam de rokken in te ruilen voor broeken, maar wel met als voorwaarde dat het hele team dezelfde keuze maakte. Nu hoeft dat niet meer en mag iedere speelster zelf kiezen wat ze aantrekt.

Mijlpaal

Het Engelse vrouwenteam was zeer te spreken over de regelwijziging. "Dit is een grote mijlpaal voor de vrouwelijke sport en we kunnen er allemaal trots op zijn dat wij, evenals de volgende generatie atleten, de keuze hebben om te dragen wat voor ons het comfortabelst voelt", viel te lezen in een verklaring van de Engelse hockeybond.

Aanvoerder Hollie Pearne-Webb liet in diezelfde verklaring weten: "We zijn erg blij met het nieuws van vandaag, dat we keuzevrijheid hebben over het tenue dat we dragen bij internationale wedstrijden."