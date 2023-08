Huisartsketen Co-Med neemt ondanks kritiek twee praktijken over

Huisartsenketen Co-Med heeft twee huisartspraktijken in Bergen op Zoom overgenomen. Daarmee heeft de keten nu zeventien praktijken, ondanks kritiek vanuit de politiek en de huisartsenbranche.

De Inspectie Gezondheidszorg ontving twintig klachten over huisartsenpraktijken van Co-Med, zo werd afgelopen jaar bekend. Patiënten konden vaak niemand aan de lijn krijgen. Als er wel opgenomen werd, kon er geen afspraak gemaakt worden, was te lezen in de klachten.

Bij een vestiging van Co-Med in Reusel stonden patiënten in mei van dit jaar plotseling voor een dichte deur. De praktijk was per direct gesloten vanwege een tekort aan personeel. Onlangs gebeurde hetzelfde bij een praktijk in Waalwijk. Daar werd alsnog een dokter gevonden, waardoor na een week weer zorg kon worden verleend.

Er lopen op dit moment twee onderzoeken naar Co-Med, bij zowel de Nederlandse Zorgautoriteit als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Kritiek op de overname

Vanwege de incidenten ontstond er een roep vanuit de politiek om uitbreiding van Co-Med tegen te houden. "Heeft de praktijk niet laten zien dat de huisartsenzorg niet in veilige handen is bij dit soort commerciële partijen?", vroeg Tweede Kamerlid Jimmy Dijk van de SP zich af. Ook de PvdA was kritisch op de overnames van huisartspraktijken door Co-Med.

Onder huisartsen zijn er eveneens zorgen. De Huisartsen Coöperatie West-Brabant noemde de situatie rond Co-Med "zorgwekkend". De coöperatie kon geen contact leggen met de keten om de overname te bespreken, schrijft Omroep Brabant.

Co-Med laat weten de kritiek niet te kunnen plaatsen. "Er gaat veel goed, maar helaas niet alles", schrijft de organisatie in een reactie. "Dat laatste is een gevolg van de snelle groei waardoor er een grote druk op de interne organisatie is komen te liggen."

De keten zegt daarom de rest van dit jaar geen gesprekken meer te voeren over nieuwe overnames. "Begin 2024 is onze interne organisatie dusdanig op sterkte dat we vanaf dat moment nieuwe praktijken van harte welkom heten."