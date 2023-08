'Man in 2022 opgepakt om bedreiging Amalia, niet meer verdacht'

De autoriteiten hebben in 2022 een 40-jarige man gearresteerd die ervan werd verdacht kroonprinses Amalia te hebben willen ontvoeren of vermoorden. Dat schrijft het Parool. Volgens de krant gaat het om de 40-jarige Mohamad E., die in november 2022 werd aangehouden in Amsterdam-Zuidoost. Inmiddels is hij geen verdachte meer in de zaak, maar hij zit nog vast in verband met verdenkingen van drugshandel.

De krant schrijft dat de opsporingsdiensten E. in verband brachten met een account bij een berichtendienst waarmee versleutelde berichten verstuurd konden worden, Sky ECC. Die berichtendienst werd door criminelen geregeld gebruikt om boodschappen uit te wisselen. In 2021 zouden vanaf het account berichten zijn gestuurd die te maken hadden met de kroonprinses en drie bekende misdaadjournalisten, onder wie de vermoorde Peter R. de Vries. In de berichten werd geprobeerd informatie over hen te verkrijgen.

Volgens het Parool vermoedde de recherche dat de informatie over Amalia werd ingewonnen met het doel "een ernstig geweldsmisdrijf" te plegen. Bovendien zou de recherche hebben vermoed dat E. was gelinkt aan de organisatie van Ridouan Taghi.

E. werd vanwege de verdenkingen een tijd lang afgeluisterd en geobserveerd. In november van 2022 werd hij gearresteerd. Maar al in de eerste dagen na zijn arrestatie kwamen de aanklachten van ontvoering en moord te vervallen, meldt de krant. Er zou niet genoeg bewijs zijn dat E. dergelijke plannen had. Wel bleven er verdenkingen tegen E. staan die te maken hebben met de handel in vuurwapens, explosieven en drugs. Hij bleef dan ook vastzitten.

Verhoren

In latere verhoren bleef E. desondanks ondervraagd worden over de verdenkingen, schrijft het Parool. Zijn raadsman, Yehudi Moszkowicz, is kritisch over de verhoren. Hij roept het OM "met klem op kenbaar te maken of er meer is dat de dreiging jegens de kroonprinses onderbouwt", schrijft de krant. De link die justitie legt tussen E. en de veronderstelde organisatie van Taghi noemt de advocaat daarnaast "gezocht".

Naar aanleiding van bedreigingen aan het adres van de kroonprinses wordt Amalia sinds het najaar van 2022 zwaar beveiligd. De bedreigingen leidden er onder meer toe dat de kroonprinses geen intrek kon nemen in haar Amsterdamse studentenhuis. Tegen het Parool zegt E. het "heel heftig" te vinden dat de kroonprinses zwaar beveiligd wordt.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) reageert tegenover de NOS niet op de aanhouding en kan ook niet zeggen of die gevolgen heeft voor de beveiliging van Amalia. Het Openbaar Ministerie laat daarnaast weten niet te kunnen zeggen of de aanhouding aanleiding was voor de zware beveiliging van de kroonprinses.