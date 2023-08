Beurslieveling heeft het lastig, is Adyen-mania voorbij?

Van grote beurslieveling tot paria die in één dag liefst 19 miljard euro aan beurswaarde kwijtraakte. Betalingsverwerker Adyen kreeg donderdag een zelden vertoonde optater van beleggers. Maar niet omdat de Nederlandse betalingsverwerker voor onder meer eBay, Uber en Booking.com in de rode cijfers zit. Aandeelhouders namen de benen omdat de winst van 320 miljoen euro in het afgelopen halfjaar lager bleek dan zij hadden verwacht.

Beleggers verkochten gisteren zó massaal hun aandelen, dat de handel een paar keer werd stilgelegd. Vandaag zakte het aandeel verder tot het laagste punt in drie jaar. Aan het einde van de handelsdag stond de waarde van een aandeel Adyen met 872 euro bijna 3 procent lager.

De malaise is de eerste grote tegenvaller sinds de beursgang voor Adyen, Surinaams voor 'opnieuw beginnen'. Die beursgang verliep vijf jaar terug al opmerkelijk. Zo kwam geen van de oprichters langs voor de traditionele gongslag, taart en champagne. De reden: zij waren gewoon aan het werk.

"Wij zijn echt een Hollands bedrijf", zei topman en oprichter Pieter van der Does hierover in De Telegraaf. "Wij zijn meer van het model: je krijgt een laptop, mag je telefoonrekening declareren en vliegt economy class. Bouw iets moois op."

Onbekende rockster

Maar al tijdens het bouwen was Adyen op de beurs een internationale rockster. Het aandeel, dat voor 240 euro werd gepresenteerd, was na één dag al het dubbele waard. Wie toen instapte kon cashen in september 2021, toen het aandeel een piek van bijna 2800 euro aantikte.

Tegelijk is het financiële technologiebedrijf met een bankvergunning voor veel consumenten een grote onbekende. En dat terwijl de naam Adyen best vaak op hun bankafschrift verschijnt, bijvoorbeeld na het afrekenen bij Facebook, Uber, Netflix, eBay of Spotify.