Jakobsen sprint overtuigend naar tweede ritzege in Ronde van Denemarken

Fabio Jakobsen heeft voor de tweede keer deze week een ritzege geboekt in de Ronde van Denemarken. De Nederlander van Soudal-QuickStep was in de vierde etappe oppermachtig in de sprint.

Jakobsen maakte deze week in Denemarken zijn rentree nadat hij in juli gehavend was afgestapt in de Tour de France. Twee dagen geleden boekte hij zijn eerste ritzege in de Deense ronde.

De rit van 178 kilometer naar Bagsværd was niet helemaal vlak, maar Jakobsen verteerde de Deense heuveltjes goed. De vluchtgroep van de dag werd direct na de start gevormd. Het kwartet hield het nog lang vol, maar op zo'n twee kilometer van de streep was het avontuur voorbij.

Alpecin-Deceuninck wilde de sprint voor hun snelle man Jensen Plowright controleren, maar Jakobsen zat uitstekend gepositioneerd en klopte Mads Pedersen met gemak.

Skjelmose behoudt leiderstrui

De leiderstrui van Mattias Skjelmose kwam niet in gevaar, al kwam zijn land- en ploeggenoot Pedersen wel 6 seconden dichterbij omdat hij met zijn tweede plaats bonificatieseconden verdiende.

Zaterdag wordt de Ronde van Denemarken afgesloten met een tijdrit van 16 kilometer. De Deen Skjelmose (Lidl-Trek) verdedigt daarin een voorsprong van 4 seconden op Pedersen.