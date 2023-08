Lazkano wint rit in Ronde van Burgos, Roglic behoudt leiderstrui

Oier Lazkano heeft de vierde etappe in de Ronde van Burgos gewonnen. De Spaanse kampioen van Movistar troefde in een sprint bergop acht medevluchters met overmacht af. Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic behield de leiding in het algemeen klassement.

In de 157 kilometer lange etappe trokken negen man eropuit na 35 kilometer koers: Lazkano, Samuele Battistella, Jay Vine, Santiago Buitrago, Gianluca Brambilla, Matteo Fabbro, Jonathan Caicedo, Raúl García Pierna en Joan Bou.

Toen de marge de vijf minuten aantikte, voerde Jumbo-Visma het tempo in het peloton stevig op om zo de leiderstrui van Roglic te beschermen. Het peloton kwam rap dichterbij, maar de vluchtgroep achterhalen lukte niet. Garcia-Cortina won na een kleine minuut de sprint van de grote groep.

Zaterdag wordt de Ronde van Burgos afgesloten met een etappe met finish bergop.

Voorbereiding op Vuelta

De 23-jarige Lazkano is bezig aan een sterk seizoen. Hij won in Boucles de la Mayenne een rit en het eindklassement en verraste in juni bij het Spaans kampioenschap door Juan Ayuso met een knappe solo voor te blijven.

Veel renners bereiden zich in de Ronde van Burgos voor op de Vuelta, die volgende week zaterdag in Barcelona van start gaat.