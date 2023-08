Voor het eerst geen coronapatiënten meer op IC's

Voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie ligt er geen enkele covidpatiënt meer op de intensive care in Nederland. Van februari 2020 tot vandaag lag er altijd wel iemand met het coronavirus op de IC, met een piek in april 2020. Toen lagen er 1400 mensen en werd de reguliere zorg stopgezet.

Na het vertrek van de laatste twee coronapatiënten vandaag ligt er niemand meer met corona op de IC. Het is niet duidelijk of de bewuste patiënten beter zijn geworden, zijn verplaatst naar een andere afdeling of zijn overleden.

Momentopname

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) benadrukt dat het gaat om een momentopname. Iedere dag wordt er rond 14.00 uur gepeild hoeveel mensen op de IC liggen. De mogelijkheid bestaat dat er morgen wel weer iemand met corona op de IC wordt opgenomen.

Op de verpleegafdelingen ziet het LCPS wel een toename van het aantal coronagevallen. Nu liggen er zeventig mensen met het coronavirus in het ziekenhuis, tegenover veertig begin deze maand. Dat komt volgens het LCPS waarschijnlijk door de opkomst van een nieuwe variant.