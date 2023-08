FC Twente legt 28 stadionverboden op na rellen bij Hammarby-duel

FC Twente heeft 28 relschoppers een stadionverbod opgelegd. Het gaat om supporters die mogelijk betrokken waren bij de ongeregeldheden rondom de thuiswedstrijd tegen Hammarby eind juli. De club verwacht dat nog enkele tientallen mensen een stadionverbod krijgen.

Drie weken geleden braken na de kwalificatiewedstrijd tussen FC Twente en de Zweedse club Hammarby voor de Conference League rellen uit op de hoofdtribune van de Grolsch Veste. Een groep in zwart geklede mannen bestormde de tribune en sloeg in op andere supporters. Een Zweedse supporter raakte daarbij gewond. Tien mensen werden aangehouden.

FC Twente is vanwege de rellen een onderzoek gestart om de daders te achterhalen, in samenwerking met de KNVB, de politie en het Openbaar Ministerie. Naar aanleiding van dat onderzoek hebben de eerste supporters deze week een stadionverbod gekregen. Zij kregen een brief waarin staat aangegeven dat de betreffende personen zich mogelijk schuldig gemaakt hebben aan ernstig wangedrag.

Voorlopig stadionverbod

Het gaat om een voorlopig stadionverbod, dat geldig is totdat er een definitieve beslissing is gemaakt, meldt RTV Oost. Ook aanhoudingen worden niet uitgesloten omdat politie en justitie onderzoeken of er tijdens de rellen strafbare feiten zijn gepleegd.

"Daarnaast behouden we ons het recht voor om de geleden schade, als gevolg van de ongeregeldheden, te verhalen op de betreffende personen", schrijft algemeen directeur Paul van der Kraan in een verklaring op de website. "We hebben steeds gezegd dat dit gedrag niet bij FC Twente past."

De club speelt over twee weken in de play-offs van de Conference League een thuiswedstrijd tegen het Turkse Fenerbahçe. Naar aanleiding van de ongeregeldheden zijn er dan geen supporters welkom onder het uitvak, meldt de voetbalclub. In het uitvak zitten supporters van de bezoekende club.