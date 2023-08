Politie in Georgia onderzoekt bedreigen van juryleden in zaak-Trump

De politie in de Amerikaanse staat Georgia doet onderzoek naar bedreigingen tegen personen die een rol spelen in het proces tegen voormalig president Trump in die staat.

Op rechts-extremistische websites zijn foto's en persoonsgegevens van deze mensen gepubliceerd, waaronder woonadressen van juryleden die begin deze week besloten dat Trump en 18 medewerkers in Georgia voor de rechter moeten verschijnen.

De namen van de juryleden staan in de aanklacht, die openbaar is. Aanhangers van Trump zochten op internet naar aanvullende informatie en publiceerden die in chatgroepen en op sociale media. "Zij hebben hun doodvonnis getekend door Trump vals te beschuldigen", staat in een van die bedreigingen.

Daarnaast zijn de adressen van twee journalisten van de zender NBC online gezet en ook openbaar aanklager Fani Willis wordt met geweld bedreigd.

Serieus nemen

"Het is van het grootste belang dat de politie deze zaak serieus neemt", zegt Dan Jones van het onderzoeksbureau Advanced Democracy Inc. dat de bedreigingen in kaart bracht. "Net zo belangrijk is dat rechtse politieke leiders dit soort uitlatingen en bedreigingen afkeuren."

De politie zegt de bedreigingen hoog op te nemen en te overleggen met opsporingsdiensten over hoe er snel kan worden opgetreden. "Zodat de veiligheid van mensen die hun burgerplicht doen gegarandeerd is", zegt het politiekorps in Fulton County, waar de zaak dient.