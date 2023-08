Britse verpleegkundige veroordeeld voor moord op zeven baby's

Een 33-jarige verpleegkundige is schuldig bevonden aan de moord op zeven baby's en poging tot doodslag op zes andere pasgeborenen in een ziekenhuis in het noordwesten van Engeland. De baby's overleden in 2015 en 2016.

De rechtbank oordeelt maandag welke straf de verpleegkundige krijgt. De verwachting is dat ze een lange gevangenisstraf opgelegd krijgt, mogelijk levenslang.

Tijdens het proces heeft de verpleegkundige alle aanklachten ontkend. Zij stelt dat het overlijden van de pasgeboren baby's is te wijten aan fouten van het ziekenhuis en aan personeelstekort, schrijven lokale media.

De verdachte werd niet schuldig bevonden aan twee andere aanklachten van poging tot moord. In nog een paar gevallen werd de jury het niet eens over de schuld van de verpleegkundige. Ze wordt voor de dood van die baby's niet veroordeeld.

Briefje

Volgens het Britse OM gebruikte de verpleegkundige verschillende manieren om baby's te verwonden, om zo haar misdaden te verbergen. Ze zou sommige slachtoffers hebben vergiftigd door insuline of lucht te injecteren.

Bij een huiszoeking vonden politieagenten na haar arrestatie een briefje. Daarop stond de tekst: "Ik heb ze opzettelijk vermoord omdat ik niet goed genoeg ben om voor ze te zorgen." Op een ander briefje stond "ik heb dit gedaan".

De verpleegkundige werd na twee eerdere arrestaties vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. In het najaar van 2020 werd ze voor een derde keer gearresteerd.