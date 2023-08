Wie houdt Jumbo-Visma van historische trilogie? Ineos mikt op Thomas en Arensman

Wie houdt Jumbo-Visma dit jaar van de historische trilogie? Als het aan het Britse Ineos Grenadiers ligt, voorkomt Geraint Thomas dat voor het eerst alle drie de grote wielerronden in een jaar door dezelfde ploeg gewonnen worden.

In de Giro was de 37-jarige Thomas - winnaar van de Tour van 2018 - al dicht bij de eindzege. Pas in de slottijdrit op Monte Lussari moest hij het hoofd buigen voor Primoz Roglic. Een paar weken later zegevierde Jonas Vingegaard voor de tweede keer op rij in de Tour de France. In de Vuelta zullen beide speerpunten van Jumbo-Visma aan de start staan.

Ook Thomas kan rekenen op de steun van grote namen, onder wie Egan Bernal, Filippo Ganna én de Nederlander Thymen Arensman. De Britse miljoenenploeg maakte vrijdag als eerste zijn selectie bekend voor de Ronde van Spanje.

Arensman won vorig jaar koninginnenrit

De pas 23-jarige Arensman begint aan zijn derde Vuelta. Vorig jaar won hij de zware bergrit naar Sierra Nevada en eindigde hij als zesde in het eindklassement. Dit jaar eindigde hij als adjudant van Thomas ook als zesde in de Giro.