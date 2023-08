Dertig doden door bendegeweld in Haïti, inwoners slaan op de vlucht

In Haïti zijn bij aanvallen van een bende gisteren tenminste 30 mensen omgekomen. Bendeleden plunderden huizen in een wijk in hoofdstad Port-au-Prince en schoten inwoners dood met automatische wapens, schrijft persbureau AFP vandaag op basis van een Haïtiaanse mensenrechtenorganisatie.

Bendegeweld is al langer een probleem in het land, maar is sinds het begin van dit jaar nog "gewelddadiger en frequenter" geworden, zien de Verenigde Naties (VN). Zwaarbewapende bendes strijden om elkaars territoria. Eerder dit jaar vielen in twee weken tijd bijna 200 doden en zeker 150 gewonden.

Vanwege de verslechterde veiligheidssituatie besloten verschillende hulporganisaties verbonden met het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) gisteren hun projecten in het land tijdelijk te staken. "In een paar dagen tijd is het geweld in Port-au-Prince geëscaleerd, specifiek in wijken waar wij met lokale organisaties vitale hulp bieden", schreef het ICRC.

In de wijk Feuilles de Carrefour zijn deze week bijna 5000 mensen hun huizen ontvlucht, schat de VN. In maart stond het aantal ontheemden in het land op 160.000.

Politie slecht uitgerust

De regering in Haïti zegt in een reactie dat het alle agenten inzet in de strijd tegen de bendes. Maar de politie is slecht uitgerust en de centrale overheid heeft nauwelijks nog gezag in het land.

De Haïtiaanse premier Henry dringt daarom al enige tijd aan op hulp van buitenlandse troepen. De VN pleitte er eerder voor om een gespecialiseerde troepenmacht te sturen.

Als gevolg van het oplaaiende geweld zijn er naast de moordpartijen en vluchtelingenstromen ook tal van berichten over seksueel geweld tegen vrouwen, waarmee de bendes de bevolking willen intimideren en terroriseren.

Bendes zouden inmiddels zo'n 80 procent van Port-au-Prince in handen hebben. In maart ging het nog om 60 procent.