Vanavond op tv: Dreigingsniveau Zweden koranverbrandingen • Gestolen kunst • Tentoonstelling vrouwen aan het front

Zweden heeft het dreigingsniveau voor terrorisme verhoogd naar het een-na-hoogste niveau. Aanleiding is de koranverbrandingen van de afgelopen tijd die tot grote protesten hebben geleid in het Midden-Oosten. Waarom leiden koranverbrandingen tot zoveel onrust? En wat zijn de gevolgen voor de terreurdreiging hier?

Gestolen kunst uit musea

Het Londense British Museum heeft een medewerker ontslagen, omdat uit het museum historische kostbaarheden zijn verdwenen. Volgens het museum is nog niet duidelijk of de objecten zijn gestolen of kwijtgeraakt. Dit incident staat niet op zichzelf. Volgens deskundigen komt het regelmatig voor dat kunstobjecten verdwijnen uit depots. We spreken onder anderen met "kunstdetective" Chris Marinello.