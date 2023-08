VVD-lijsttrekker Yesilgöz sluit samenwerking met PVV niet op voorhand uit

VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz sluit samenwerking met de PVV niet op voorhand uit. Ze wil "eerst zien waar de heer Wilders mee komt" en verwijst naar een recente uitspraak van de PVV-leider dat het tijd is om over de eigen ego's heen te stappen.

Sinds de mislukte samenwerking met Wilders als gedoogpartner in het kabinet-Rutte I (2010 - 2012) wilde Rutte niet meer met de PVV in zee. Voor de verkiezingen in 2017 zei hij dat Wilders eerst zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak moest terugnemen.

Haags gedoe

Ruttes opvolger, de huidige minister van Justitie en Veiligheid, wil de deur naar samenwerking niet bij voorbaat dichthouden. Zij noemt het op voorhand uitsluiten van partijen "Haags gedoe". "Ik ben vooral bezig met: wie zit er aan tafel met welke bedoelingen?"

Yesilgöz noemt de 'minder Marokkanen'-uitspraak van Wilders uit 2014 verwerpelijk. "Maar ik wil nu vooruit kijken." Zij wijst erop dat Wilders zich na de val van het kabinet meteen constructief opstelde.

Wilders zei diezelfde avond dat hij, ondanks de slechte samenwerking in het gedoogkabinet, bereid was om na de verkiezingen met de VVD samen te werken. "Je moet over ego's heen stappen."

CDA sluit PVV en FvD wel uit

De aankomende lijsttrekker van het CDA, Henri Bontenbal, zei maandag in Nieuwsuur: "Ik sluit ze uit. Wij zullen niet in een coalitie met PVV en Forum voor Democratie gaan, ook niet in een gedoogconstructie."

Het CDA maakte ook deel uit van het kabinet-Rutte I en het CDA-congres dat aan de samenwerking met de PVV vooraf ging veroorzaakt nog altijd "heel veel pijn", zei Bontenbal.