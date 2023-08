Schippers: 'Idee dat ik terug kan komen op topniveau houdt me op de been'

Hoop op deelname aan de Olympische Spelen van Parijs doet de 31-jarige Utrechtse atlete in tijden van tegenslag leven. "Echt, er is nog niets mooiers in het leven dan het lopen van een race in een uitverkocht stadion. Dat gevoel is zo absurd dat je het niet met woorden kunt omschrijven."

Het idee alleen al bezorgt Dafne Schippers kippenvel. Het idee alleen al maakt dat ze, talloze blessures ten spijt, nog altijd niet de witte vlag hijst. Haar rug is al jaren een zwakke plek en recentelijk liep ze twee ontstekingen aan haar achillespezen op. Op 9 juli 2022 kwam ze voor het laatst in actie.

Zo mooi als op die 28ste augustus van het jaar 2015 zal het nooit meer worden, dat weet Schippers ook wel. Het was de vrijdag waarop ze in Peking wereldkampioene werd op de 200 meter. In iets meer dan 21 tellen transformeerde ze van schuchtere sprinter tot sensationele snelheidsduivel. "Met die gouden medaille om mijn nek wist de hele wereld ineens wie ik was."

"Van die race zelf herinner ik me eigenlijk maar twee dingen. Dat ik waanzinnig uit de bocht kwam en alleen maar dacht: dit gaat véél te hard! Gelukkig ging Elaine Thompson ietsje meer stuk dan ik. Het tweede moment was dat ik naar het scorebord keek en ervan overtuigd was dat de klok stuk was. 21,63? Dat was onmogelijk. Geloof me, er is niets mooier dan jezelf zó verbazen."

Nieuwe realiteit

Lang duurde de euforie niet. Een half uurtje, hooguit. Daarna viel ze met donderend geraas van haar roze wolk en maakte ze kennis met de nieuwe realiteit.

"Ik was na die race zo euforisch, dat ik niet meer wist waar ik was of wat me allemaal overkwam. Toen ik bij de buitenlandse pers kwam, stelde een journalist dat het onmogelijk was om zonder doping wereldkampioen te worden op de 200 meter. In één klap werd ik met twee voeten op de grond gezet. Het was echt zó ontnuchterend. Ik had alleen maar iets van: wat vraagt deze man nou? Hoezo kan dat niet zonder doping? Ik laat het toch zien!"

Het was haar welkom in de wereld van de achterdocht. Laat Femke Bol, het nieuwe boegbeeld van de Nederlandse atletiek, gewaarschuwd zijn, klinkt het. "Ik ben bang dat ze op den duur ook wel zulke vragen kan verwachten."