Oostenrijkse oud-bondskanselier Kurz aangeklaagd om valse verklaring

Oud-bondskanselier Sebastian Kurz is officieel aangeklaagd voor het afleggen van een valse verklaring onder ede. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Wenen bekendgemaakt.

Kurz zou mogelijk een valse getuigenis hebben afgelegd in het Oostenrijkse corruptieschandaal dat in 2019 aan het licht kwam. Hij zou in 2020 voor de parlementaire onderzoekscommissie hebben verklaard dat hij nauwelijks een rol speelde bij de benoeming van Thomas Schmid tot hoofd van Öbag, een conglomeraat van staatsbedrijven.

Sms'je

Maar de aanklager zegt op basis van chatberichten dat Kurz juist zeer nauw betrokken was bij de aanstelling van Schmid. "Je krijgt alles wat je wilt", zou Kurz in een sms'je aan Schmid hebben beloofd, nog voordat hij was benoemd. Maar de oud-bondskanselier zou tegen de commissie hebben gezegd dat er vooraf geen afspraken waren gemaakt.

De voormalige regeringsleider weerspreekt de aanklacht. "De beschuldigingen zijn vals en we kijken uit naar het moment dat de waarheid aan het licht komt", schreef Kurz op X, voorheen Twitter. Kurz trad in 2021 af als bondskanselier.

Het proces tegen de oud-bondskanselier begint in oktober. Kurz riskeert een gevangenisstraf van drie jaar.