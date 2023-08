Goede doelen weigeren liefdadigheidsgeld van Lowlands: 'Niet gepast'

Amnesty International en Oxfam Novib weigeren de 'charity fee' aan te nemen die journalisten en vip-gasten op Lowlands moeten betalen. De organisaties bevestigen dit aan de NOS na berichtgeving in vakblad Adformatie. Persvoorlichters van de organisaties laten weten dat het vragen van een bijdrage niet strookt met persvrijheid en gelijkheid.

Journalisten en andere gasten die gratis toegang krijgen tot het festival, zoals mensen van platenlabels, radiostations of partners van Lowlands, moeten dit jaar een liefdadigheidsbijdrage van 10 euro betalen. De opbrengst gaat naar drie goede doelen.

'Niet gepast'

"Wij vinden het niet gepast om het geld dat de journalisten betalen aan te nemen", zegt een woordvoerder van Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie heeft met Mojo, organisator van Lowlands, afgesproken na het festival in gesprek te gaan.

Ook Oxfam Novib gaat na het festival in gesprek met organisator Mojo. "Als de persvrijheid hierdoor wordt aangetast of restricties wordt opgelegd, dan kunnen we dat niet accepteren", zegt een persvoorlichter van de ontwikkelingsorganisatie.

Stichting Vluchteling, de derde organisatie die volgens Mojo een deel van de opbrengst ontvangt, was niet bereikbaar voor een reactie.

Mojo bevestigt na het festival in gesprek te gaan met Amnesty International en Oxfam Novib, maar wil niet inhoudelijk op de weigering van de organisaties ingaan.

'Charity fee'

De aankondiging van Lowlands dat er een 'charity fee' zou komen, leidde tot boosheid bij journalistenvakbond NVJ en verschillende mediabedrijven.

Meerdere media, waaronder de NOS, weigeren de bijdrage te betalen en doen daarom geen verslag van het festival. "De NOS betaalt niet voor toegang tot bronnen, dus ook niet om verslag te kunnen doen van een evenement als Lowlands", zei NOS Nieuws-hoofdredacteur Giselle van Cann hierover. "Bij vrije nieuwsgaring hoort ook dat daar op geen enkele manier een tegenprestatie tegenover staat."

Mojo liet na de ontstane ophef weten dat het niet de bedoeling is de persvrijheid of vrije nieuwsgaring te belemmeren. Volgens de concertorganisatie moeten journalisten zelf afwegen of het betalen van de toeslag een reden is om geen verslag te doen van Lowlands.