Chelsea-talent Maatsen in voorselectie Nederlands elftal, net als Van de Ven

De 22-jarige Van de Ven stapte deze zomer van het Duitse VfL Wolfsburg over naar Tottenham Hotspur , waarvoor de centrale verdediger afgelopen weekeinde al zijn debuut maakte in de Premier League. Naar verluidt had de Londense club veertig miljoen euro over voor de Noord-Hollander die tussen 2019 en 2021 bij FC Volendam voetbalde.

De 21-jarige Maatsen, die vooral als linksback speelt, staat onder contract bij Chelsea. Afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan Burnley, waarmee hij promoveerde naar de hoogste divisie in Engeland. Inmiddels heeft Chelsea hem weer teruggehaald naar de Blues, waarvoor hij afgelopen weekeinde zijn eerste minuten in de Premier League maakte.

Bondscoach Ronald Koeman heeft Ian Maatsen (Chelsea) en Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland (7 september in Eindhoven) en Ierland (10 september in Dublin).

Tyrell Malacia, die in de lappenmand zit bij Manchester United, en Georginio Wijnaldum, die bij Paris Saint-Germain op een zijspoor lijkt te zijn beland, waren er bij de laatste interlands van Nederland nog bij, maar ontbreken op de voorlopige lijst van Koeman. Dat geldt ook voor Jurriën Timber, die bij Arsenal een zware knieblessure heeft opgelopen.

Ook Steven Berghuis, Davy Klaassen en Jasper Cillessen zijn niet geselecteerd door Koeman.

Groep B

Het Nederlands elftal is de kwalificatiecampagne in maart begonnen met een ontluisterende 4-0 nederlaag in Frankrijk, waarna in Rotterdam een bescheiden 3-0 zege werd geboekt op Gibraltar.

Terwijl de strijd in groep B half juni werd voorgezet, was Nederland gastheer voor de Final Four van de Nations League. Ook dat werd geen succes voor Oranje, dat in de halve finales na verlenging van Kroatië verloor (2-4) en in de wedstijd om het brons met 3-2 ten onder ging tegen Italië.