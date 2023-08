PvdA-leider Attje Kuiken stopt na de verkiezingen als Kamerlid

PvdA-leider Attje Kuiken komt na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Kuiken zit bijna zeventien jaar in de Kamer en is sinds april vorig jaar fractievoorzitter van de PvdA. Ze werd voor het eerst gekozen als Kamerlid op 22 november 2006 en op Facebook noemt ze het een mooi symbolisch moment om precies zeventien jaar later een stap terug te doen. Ze voegt er aan toe dat het werk niet klaar is, maar dat ze ruimte wil maken voor anderen.

Bij de verkiezingen in november doen PvdA en GroenLinks voor het eerst mee met een gezamenlijke lijst. Kuiken heeft zich verschillende keren positief uitgesproken over die samenwerking. In haar verklaring van vandaag zegt ze dat ze positief naar de toekomst kijkt. "Omdat het meer dan ooit de tijd is om de koers naar links te verleggen. Om te zorgen voor een socialer, rechtvaardiger en groener beleid."

Onvoorwaardelijk geloof in verenigd links

Kuiken voegt eraan toe dat ze onvoorwaardelijk gelooft in een verenigd links. "Er staat een krachtige lijsttrekker klaar die verantwoordelijkheid durft te nemen en die de juiste man is om het vertrouwen te herstellen en de versnippering tegen te gaan."

Eurocommissaris Timmermans is de enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap van PvdA/GroenLinks. De leden van de twee partijen moeten zich daar formeel nog over uitspreken. De uitslag van die ledenraadpleging is dinsdag.

Tegen het AD zegt Kuiken ook dat ze een ministerspost zal overwegen als de PvdA in het kabinet komt en de partij haar geschikt vindt voor een plaats daarin.

Kuiken, die nu 45 jaar is, heeft zich in de Kamer met veel verschillende onderwerpen beziggehouden. Ze was voor de PvdA onder meer woordvoerder voor asielbeleid en verkeer. Na het vertrek van Diederik Samsom als partijleider, eind 2016, nam ze het fractievoorzitterschap drie maanden waar tot de Kamerverkiezingen van maart 2017.