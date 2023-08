Ajax-trainer Steijn: Van Hooijdonk beschadigde ook mijn familie met uitspraken

Ajax-trainer Maurice Steijn zegt zich beschadigd te voelen door voetbalanalist Pierre van Hooijdonk. In een verklaring die zijn advocaat heeft verstuurd schrijft Steijn dat ook zijn familie is geraakt door de uitlatingen in het NOS-programma Studio Voetbal.

"Ik ben afgelopen zondagavond, tijdens een uitzending van Studio Voetbal, vals beschuldigd door de heer Van Hooijdonk", laat Steijn weten. "Met zijn grensoverschrijdende gedrag heeft hij niet alleen mij beschadigd, maar ook mijn familie."

Geen bewijs

Van Hooijdonk beschuldigde Steijn in het NOS-programma Studio Voetbal van "duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers", in de tijd dat Steijn nog trainer was van NAC Breda. Steijn eiste excuses en spande een kort geding aan.

Van Hooijdonk heeft alsnog excuses gemaakt. Hij zei dat er geen bewijs was voor zijn opmerking, en dat hij die "in the heat of the moment" had gemaakt. "Ik neem hierbij terug wat ik over Maurice heb gezegd en ik bied hem mijn excuses aan. Wanneer het stof is gedaald, neem ik contact op met Maurice om wat tussen ons speelt, uit te praten", zei Van Hooijdonk.

Daarop zag Steijn af van een kort geding. Steijn zegt daarover nu: "De rectificatie die de heer Van Hooijdonk heeft gemaakt is volkomen terecht." Verder bedankt de Ajax-trainer zijn club en zijn familie voor hun steun.