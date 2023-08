Nederland en Denemarken krijgen groen licht van VS voor leveren F-16's aan Oekraïne

Nederland en Denemarken krijgen groen licht van de VS om F-16-jachtvliegtuigen aan Oekraïne te leveren. Zodra de training van de eerste groep Oekraïense piloten is afgerond, mogen de toestellen worden overgedragen, heeft de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken toegezegd in een brief.

Demissionair minister Ollongren van Defensie noemt dit goed nieuws. "We zorgen ervoor dat de Oekraïners zo snel mogelijk worden getraind met de F-16's en willen dat uiteindelijk natuurlijk laten volgen door het daadwerkelijk leveren van de vliegtuigen."

Hoeveel F-16's naar Oekraïne gaan, wilde Ollongren nog niet zeggen. "Ik heb een heel goed beeld van de F-16's die we hebben. Ook van de F-16's die we nog in gebruik hebben, want we zitten nog in de transitie naar de F-35. Maar die sommetjes houd ik nog even voor me."

Wens Oekraïne

F-16's zijn toestellen van Amerikaanse makelij. Om ze door te verkopen is toestemming van de Amerikaanse regering nodig. Oekraïne heeft herhaaldelijk om de toestellen gevraagd om zich tegen de Russen te kunnen verdedigen en de Russische troepen uit Oekraïne te verdrijven.

Oekraïne hoeft er zo goed als zeker niets voor te betalen, zo blijkt uit de woorden van de Deense minister van Defensie, Elleman-Jensen. "De regering heeft meerdere keren gezegd dat na de training schenken een logische stap is. We bespreken het met de bondgenoten en ik denk dat we snel concreter kunnen worden."

Straaljagercoalitie

Nederland en Denemarken hebben het voortouw genomen in de 'straaljagercoalitie" van elf NAVO-landen die Oekraïne zo snel mogelijk van F-16's willen voorzien. De training van piloten en grondpersoneel hoort daar bij. De training is al begonnen en moet worden afgerond in een trainingscentrum in Roemenië.

Het is nog onduidelijk hoeveel Oekraïense piloten aan dit trainingsprogramma meedoen. Het is de bedoeling dat er ook in de VS piloten worden opgeleid. Vorige week werd bekend dat de eerste groep van acht piloten pas in het voorjaar zijn training afrondt.

Hoeveel F'16's Nederland, Denemarken en mogelijk ook andere landen kunnen leveren, is niet bekend. De Koninklijke Luchtmacht vervangt op dit moment zijn F-16's door de modernere F-35-gevechtsvliegtuigen.