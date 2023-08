Gaan we straks Saudisch voetbal kijken? 'Kan niet anders dat het interessant wordt'

"Mensen vergeten vaak dat het voetbal enorm leeft daar", vertelt oud-voetballer Karim El Ahmadi. Hij speelde de laatste jaren van zijn carrière bij Al-Ittihad in Saudi-Arabië. Tegenwoordig is de topclub uit Jeddah de werkgever van onder meer Karim Benzema, N'Golo Kanté en Fabinho.

Na de opvallende transfer van Cristiano Ronaldo naar Al-Nassr afgelopen december vertrok deze zomer de ene na de andere (top)voetballer naar het land in het Midden-Oosten. Met als meest recente voorbeeld Neymar, die de Europese competities achter zich laat in ruil voor talloze miljoenen oliedollars.

Afgelopen weekend is de veelbesproken Saudi Pro League weer van start gegaan. In het bijna vijftigjarig bestaan van die competitie zal er wereldwijd nooit zo veel aandacht zijn geweest als dit jaar.

Saudi-Arabië is de plek waar je wilt zijn als voetballer op dit moment, als we de Braziliaanse vedette Neymar moeten geloven.

"Maar dat zal alleen gebeuren als dit een plan is van de lange adem. Als ze ook de komende jaren blijven investeren in de competitie. En daar lijkt het wel op", aldus Van Oosterhout.

De afgelopen tijd heeft de Saudi Pro League geprobeerd om televisierechten wereldwijd te verkopen, om ook buiten Saudi-Arabië meer aanzien te krijgen. De inspanningen hebben ervoor gezorgd dat de Saudische voetbalcompetitie inmiddels te zien is in zo'n 130 landen, waaronder de Verenigde Staten, Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Dat het niveau stijgt, ziet El Ahmadi, die er tussen 2018 en 2022 voetbalde, maar al te goed. "Toen ik er speelde, was het niveau al hoog en speelden er veel goede spelers. Qua snelheid en tempo was het zelfs zwaarder dan de eredivisie. Voetbaltechnisch nog niet. En de warmte speelde ook een rol. Dat kon ervoor zorgen dat je na 60 minuten helemaal stuk zat."

"Vergeet niet dat de consument ook moet wennen aan de competitie", vervolgt Van Oosterhout. "Saudi-Arabië zit niet in ons systeem. We noemen het land nog vaak denigrerend 'de zandbak'. Maar als je ziet wat voor faciliteiten daar worden neergezet, komen ze stap voor stap dichterbij. Wanneer het niveau omhoog gaat, zullen steeds meer mensen kijken."

"Als ook de onderste helft van de clubs meer mogelijkheden krijgen en het aantal toegestane buitenlanders in de selectie uitgebreid wordt (nu is dat acht, red.), kan het snel gaan", aldus El Ahmadi, die de competitie volgt.

De koopwoede zoals we die deze zomer zien, komt voornamelijk van de vier grote topclubs in het land. Die worden via een investeringsfonds gesteund door de overheid. "Daardoor stijgt het niveau in de competitie wel, maar wordt ook het gat groter tussen de bovenste clubs en de rest", erkent El Ahmadi.

Hoezeer het niveau en de aantrekkingskracht ook lijken te stijgen, het morele aspect komt bij Saudi-Arabië telkens om de hoek kijken. In het land is onder meer geen vrijheid van meningsuiting, staan de mensenrechten niet hoog in het vaandel, geldt nog altijd de doodstraf en wordt iedereen die een andere mening heeft dan kroonprins Mohammed bin Salman onderdrukt.

"Dat kan zeker een argument zijn voor tv-zenders om er niet in te stappen", erkent Van Oosterhout. "Maar, en ik ben me ervan bewust dat dit een impopulaire mening is, ik vind dat we vaak snel zeggen dat iets immoreel is."

"We moeten oppassen dat we niet al onze normen en waarden opleggen bij andere landen. Niet elk land zit op hetzelfde niveau als wij en wij hebben in het verleden ook niet alles goed gedaan."