Rechter wil meer bescherming voor consumenten bij riskante grondhandel

Wat is grondhandel?

Bij grondhandel wordt een stuk landbouwgrond in kleinere percelen opgedeeld en per perceel verkocht aan particulieren als investering. Deze investeerders kopen de grond in de verwachting dat de waarde ervan in de toekomst zal stijgen, bijvoorbeeld door een bestemmingswijziging ten behoeve van woningbouw.

De prijs voor deze percelen varieert van enkele tienduizenden tot honderdduizenden euro's. In de praktijk blijkt dat de percelen vaak weinig tot geen rendement opleveren. Ondanks de verkoop van circa 17.000 percelen, is er volgens RTL Nieuws op deze gronden nog nergens een huis gebouwd.

Er is kritiek op grondhandel omdat verkopers vaak onvoldoende transparant zijn over de risico's en niet alle noodzakelijke informatie verstrekken. Veel kopers voelen zich misleid en zien hun geld niet meer terug.