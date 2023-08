Nederlandse verdachte fatale steekpartij in Italië opgepakt na dagenlange klopjacht

De Italiaanse politie heeft de 21-jarige Nederlander gevonden die wordt verdacht van het doden van zijn vader en een familievriend. Dat melden Italiaanse media. De verdachte was dagenlang op de vlucht voor de politie.

De man hield zich op in een nabijgelegen bosgebied in het noorden van Italië. Er werd onder meer met helikopters en militairen naar hem gezocht.

Woensdag zou er ruzie zijn ontstaan tussen de verdachte en zijn 65-jarige vader. Dat was in het huis van de familievriend in het plaatsje Montaldo di Mondovi, zo'n 100 kilometer ten zuiden van Turijn. Daarbij zou de zoon een mes hebben gepakt en zijn vader hebben doodgestoken.

Toen de Nederlandse familievriend tussenbeide probeerde te komen, werd ook hij gestoken. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Verdachte op de vlucht

De politie arriveerde kort na de steekpartij bij het huis, maar de verdachte was al gevlucht. Er werd al snel een foto en signalement van hem verspreid. Daarin stond onder meer dat hij als extreem gevaarlijk wordt beschouwd.

Wat de aanleiding was voor de ruzie is onbekend. Volgens Italiaanse media leed de verdachte aan psychische stoornissen.

Volgens Het Parool werkte de vader van de 21-jarige Nederlander op een basisschool in Amsterdam. De 60-jarige Harderwijker was huisarts en had twee praktijken.